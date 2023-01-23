ЗМІ: Молдова проведе військові навчання на всіх полігонах країни
Молдова із завтрашнього дня, 24 січня, розпочне військові навчання, які проходитимуть на всіх полігонах країни, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє NewsMaker.
Навчання відбуватимуться з 24 січня до 4 лютого, у них візьмуть участь понад 400 військових. У Міністерстві оборони Молдови додали, що навчання пройдуть із використанням військової техніки.
"Мета навчань - оцінити можливості і практичні навички всіх військовослужбовців - і строковиків, і контрактників", - зазначили у міністерстві.
Під час навчань військові виконуватимуть різні завдання з використанням техніки, надаватимуть першу допомогу та відпрацьовуватимуть дії в умовах хімічної атаки.
"Під час навчань колони військових машин переміщатимуться національними дорогами від полігону до полігону, у центральних, північних та південних районах країни. У зв'язку з цим просимо громадян не спекулювати на тему навчань та переміщення військової техніки", - додає пресслужба.
Також зазначається, що навчання ніяк не пов'язане із ситуацією в регіоні та війною Росії проти України.
19 січня президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна офіційно попросила у союзників розпочати постачання систем протиповітряної оборони та розраховує на їхню згоду.