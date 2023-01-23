Ердоган: без поваги до Туреччини Швеції не бачити підтримки вступу в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок попередив Швецію, що їй не варто сподіватися на підтримку Туреччини для вступу в НАТО після спалення Корану біля посольства Анкари в Стокгольмі, повідомляє Європейська правда.

Турецького президента цитує агентство АР.

Ердоган різко розкритикував протест Расмуса Палудана зі спаленням Корану в суботу, заявивши, що це образа для всіх, особливо для мусульман.

Він також розкритикував шведську владу за дозвіл на проведення демонстрації біля посольства Туреччини в Стокгольмі.

Ердоган також розкритикував Швецію за прокурдські протести, на яких демонстранти розмахували прапорами різних курдських груп, у тому числі Робітничої партії Курдистану, яка десятиліттями проводила повстання проти Туреччини. PПК вважається терористичною групою в Туреччині, Європейському Союзі та Сполучених Штатах, але її символіка не заборонена у Швеції.

"Тож ви дасте розгул терористичним організаціям, а потім очікуєте нашої підтримки для вступу в НАТО. Цього не станеться" , - сказав Ердоган, маючи на увазі заявки Швеції та Фінляндії на приєднання до НАТО.

За його словами, якщо Швеція не виявлятиме поваги до Туреччини чи мусульман, то "вони не побачать від нас жодної підтримки в питанні НАТО".

21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. Безпосередньо під посольством зібралася акція і на підтримку Туреччини та її президента.

Прем’єр Швеції засудив спалення Корану на антитурецькій акції.

Туреччина в суботу скасувала запланований візит міністра оборони Швеції у відповідь на дозвіл скандинавської країни на антитурецькі протести.