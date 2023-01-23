ВАКС відібрав у російського мільярдера майно на користь України

Суд конфіскував українські активи ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова, повідомляє Ділова столиця.

Вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова, повідомляє пресслужба ВАКС.

Він займає 59 позицію в російському Forbes зі статками у $1,5 мільярда.

У понеділок, 23 січня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України, поданий стосовно російського мільярдера, та застосувала щодо нього санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції".

У дохід держави стягнуто:

– квартиру загальною площею 175,5 кв м в Одесі;

– парковочне місце в Одесі;

– склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв м у Нікополі;

– комплекс у Нікополі;

– квартиру загальною площею 68,5 кв м Нікополі;

– трактор колісний;

– причіп;

– автомобіль LEXUS;

– чотири автомобілі MITSUBISHI PAJER0 SPORT;

– грошові кошти на банківських рахунках;

– 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВСМПО ТИТАН Україна".