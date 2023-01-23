Боррель: Німеччина не блокує експорт танків Leopard 2 до України

Сьогодні, 23 січня, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Німеччина не блокує експорт танків Leopard 2 до України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Guardian.

"Здається, Німеччина не збирається забороняти експорт цієї зброї, якщо деякі країни-члени ЄС, які її мають, захочуть її відправити" , - заявив Боррель.

Він також повідомив деталі нещодавно схваленого ЄС пакету військової допомоги Україні вартістю 500 мільйонів євро, а також додав, що ще виділено 45 мільйонів євро на військову тренувальну місію для українських сил.

Боррель заявив, що загальна сума військової підтримки ЄС для України становить 3,6 мільярда євро. Він також наголосив, що загальна сума підтримки блоку Україні, включаючи військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу, зараз становить 49 мільярдів євро

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд Німеччини не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

Пізніше у Польщі пояснили, коли відправлять Німеччині запит щодо танків Leopard.