Естонія надсилає посла РФ і обіцяє продовжити підтримку України

Посол Росії в Естонії на початку лютого має залишити країну після зниження рівня дипломатичних відносин між країнами, повідомляє Європейська правда.

"Естонія бере до відома рішення Росії про скорочення дипломатичної присутності до рівня тимчасового повіреного. Естонія у відносинах з Росією керується принципом паритетності, і ми його дотримуватимемося. Це означає, що посол Росії в Таллінні поїде 7 лютого одночасно з послом Естонії в Росії" , – йдеться у заяві.

Міністр наголосив, що кроки Росії не завадять Естонії надавати підтримку Україні.