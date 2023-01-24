Концерн Rheinmetall може поставити в Україну 139 танків Leopard

Німецький концерн Rheinmetall може поставити для України загалом 139 танків Leopard типу 1 і 2, якщо німецький уряд дасть дозвіл на їхній експорт.﻿ Про це заявив представник концерну в інтерв'ю RND, повідомляє Європейська правда.

"У нас все ще є 22 машини Leopard 2A4, які ми могли б підготувати до використання і доставити в Україну" , - сказав він.

За словами речника, ремонт цих машин займе майже рік. Поставка була б можлива наприкінці 2023 - на початку 2024 року.

"Крім того, є ще 29 танків Leopard 2A4, які ми готуємо для проєктів кільцевого обміну, і які будуть готові до квітня-травня 2023 року" , - сказав він.

Також концерн може надати 88 машин Leopard 1.

"Ситуація є дуже нестабільною через політику безпеки, різні форми прямих або непрямих поставок і мінливі пріоритети замовлень. Тому важко, наприклад, назвати конкретні терміни поставок" , - підкреслив речник.

Країни, які володіють танками Leopard і хочуть їх передати, повинні подати заявку до Федерального відомства економіки та експортного контролю. Рішення приймає Федеральна рада безпеки, до якої входять кілька федеральних міністрів. Засідання ради проходять в таємному режимі.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Німеччина не блокуватиме експорт танків Leopard 2 до України третіми країнами.