Заступник міністра оборони подав у відставку через скандал із забезпеченням

Заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу через закупівлю за завищеними цінами продуктів для харчування українських військових.

"В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов'язаних із закупівлею послуг харчування.

Міністр оборони підтримав прохання Шаповалова про його звільнення з посади заступника" , - йдеться у повідомленні відомства.

Повідомляється, що міністр оборони Олексій Рєзніков вже звернувся з відповідним поданням до Кабміну.

У Міноборони зазначили, що Шаповалов працював "з максимальною відповідальністю" та "попри шалений опір", зміг "не тільки налагодити поточну роботу в критичних умовах війни, коли армія збільшилася в рази", а й "реалізувати низку реформ".

Серед яких, зокрема відомство називає демонополізацію послуги харчування ЗСУ, знищення монополії в секторі забезпечення паливно-мастильними матеріалами, створення "запасу міцності" з чверті мільйона бронежилетів та понад 150 тисяч шоломів, а також форми та інших предметів речового забезпечення солдатів.

Раніше Zn.ua з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю продуктів повідомляло, що Міноборони закуповує продукти для військовослужбовців вдвічі-втричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Міноборони назвало цю інформацію брехнею та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.