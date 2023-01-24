CNN: Союзники радять Україні переключитися з Бахмута на південь

Американські та західні посадовці закликали Україну облишити боротьбу за місто Бахмут на Донеччині, і переключитись на потенційний наступ на південному напрямку, повідомили CNN американські та українські посадовці, повідомляє Українська правда.

"Американські та західні офіційні особи закликають Україну переключити увагу з жорстокої багатомісячної боротьби в східному місті Бахмут на потенційний наступ на півдні, використовуючи інший стиль ведення бойових дій, який би використовував переваги нової військової техніки на мільярди доларів, яку нещодавно придбали західні союзники" , - йдеться в матеріалі видання.



Повідомляється, що протягом майже 6 місяців захисники йдуть "нога в ногу" з росіянами на бахмутському напрямку. Внаслідок інтенсивних обстрілів місто майже повністю зруйноване.