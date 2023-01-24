Резніков виступив на комітеті Ради і визнав помилки у контрактах

Народний депутат Ярослав Юрчишин розповів про підсумки засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, на якому були присутні міністр оборони Олексій Резніков, представники НАЗК, НАБУ та Рахункової палати, повідомляє Новое время.

У вівторок, 24 січня, нардеп повідомив у Telegram-каналі, що на комітеті розглядали інформацію про нібито закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами, про що раніше писали ЗМІ.

За словами Юрчишина, відповідального за закупівлі очільника департаменту Богдана Хмельницького усунули в грудні 2022 року, звільнили — в 20-х числах січня.

"Зараз контракти на харчування військових на 2023 рік ще не діють, постачання здійснюється за параметрами 2022 року. Оскільки в контрактах було виявлено велику кількість неточностей, вони проходять перевірку та експертизу" , — написав він.

Нардеп також повідомив, що сферу закупівель зараз перевіряє Державна аудиторська служба на запит міністра, перевірку також планує Рахункова палата — на запит голови комітету Анастасії Радиної.

Він додав, що правоохоронці та антикорупційні органи «задоволені співпрацею з міністерством» у розслідуванні цих справ, але за керівництва Хмельницького «питання були», через що НАЗК склало адміністративний протокол.

"Разом шукаємо той обсяг відкриття інформації через Прозорро, який не становитиме небезпеки для оборони, але гарантуватиме підзвітність" , — розповів Юрчишин.

Інша представниця комітету Вікторія Сюмар у Facebook повідомила, що міністр оборони визнав, що «в переліку продовольства з 400 позицій є помилки».

"Не одна. Це не тільки про яйця в кілограмах і тоннах, а й про багато інших позицій. Саме тому пішов заступник міністра Шаповалов… Нинішня система закупівель харчування у МО передбачає покупку послуги – забезпечити бійця 3500 ккал. Далі постачальник формує пакет продуктів, де є „зважені калорії“, а вони вже складаються з дешевих ананасів та осетрів, яких немає в наявності, та дорогої картоплі, курятини і яєць, які масово їдять у ЗСУ" , — написала вона.

За словами Сюмар, у Міноборони розглядають іншу систему, за якою для військовослужбовців сформують 52 види меню і проводитимуть закупівлі під них, але це «проєкт з перспективною чотири-п'ять місяців».

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо обов'язкової публікації цін на закупівлю продуктів Міністерством оборони.

24 січня заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу із закупівлями продуктів для ЗСУ.

Скандал навколо закупівлі продуктів для ЗСУ: що відомо

Засновник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов 21 січня у своєму матеріалі на ZN.ua розповів, що Міноборони України закуповує продукти для військовослужбовців у два-три рази дорожче порівняно з цінами в магазинах Києва — він порівняв окремі позиції з цінами у столичному Сільпо. Журналіст посилається на документи, отримані від «джерела у ЗСУ».

У Міноборони України заявили, що наведені в публікації дані «поширюються з ознаками навмисних маніпуляцій і вводять в оману». Міністр Олексій Резніков назвав скандал спробою підірвати довіру до керівництва відомства.

В Офісі президента анонсували перевірку. Міноборони також обіцяє внутрішню перевірку та готує матеріали в СБУ, щоб провести розслідування щодо «свідомо неправдивих відомостей, які шкодять інтересам оборони в особливий період».

Компанія-постачальник Актив компані, з якою укладено контракт Міноборони і про яку Ніколов у своєму матеріалі висловлює припущення, що вона «швидше за все, є „прокладкою“», заявила про «навмисну маніпуляцію».

В НАБУ повідомили, що разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розслідують можливі зловживання Міноборони під час купівлі продуктів для військових. Слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 млрд гривень.