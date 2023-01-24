Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям

Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок підписав зміни до закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території України та деяких інших законів", остаточно ухвалені Сеймом країни 13 січня, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні канцелярії польського президента.

Новий закон передбачає, що українці зможуть безкоштовно проживати у місцях тимчасового розміщення в Польщі лише впродовж перших 120 днів з моменту першого приїзду, після чого платитимуть за проживання.

Зокрема з 1 березня 2023 року вони покриватимуть 50% вартості допомоги, якщо вони перебувають у Польщі понад 120 днів, а з 1 травня – 75%, якщо перебувають понад 180 днів. При цьому ця сума не повинна перевищувати 40 злотих на день, якщо йдеться про 50% вартості допомоги, і 60 злотих на день – якщо йдеться про 75%.

Особи з інвалідністю та особи, які доглядають за ними, діти, особи пенсійного віку, вагітні жінки, особи, які виховують дитину віком до 12 місяців, особи, які здійснюють догляд не менше трьох дітей, а також особи, які опинилися у складній життєвій ситуації з гуманітарних причин, звільнятимуться від сплати цих коштів.

Крім того, після прибуття до Польщі біженці з України матимуть 30 днів, щоб подати заяву на отримання номеру PESEL – раніше на це давалось 90 днів.

У Польщі за приблизними оцінками перебувають до 3,5 мільйона українців, з яких до 1,3 мільйона прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.