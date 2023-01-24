ЗМІ: США можуть передати Україні близько 30 танків Abrams

Рішення про передання Україні американських танків M1 Abrams очікується вже цього тижня, може йтись про надання близько 30 одиниць техніки, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

За словами поінформованого співрозмовника видання, танки, найімовірніше, надійдуть в межах Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative).

Ця програма дозволяє США фінансувати закупівлю зброї та обладнання для України, а не вилучати їх із наявних американських запасів.

Раніше американські посадовці не раз підкреслювали, що поставки Україні Abrams наразі не мають сенсу, бо ті споживають реактивне паливо і потребують ретельного обслуговування й тривалої підготовки.

Про те, що адміністрація президента США схиляється до надання Україні танків M1 Abrams у "значній кількості", одним із перших повідомило видання The Wall Street Journal.

Це рішення, як очікується, стане частиною "ширшої дипломатичної домовленості" з Німеччиною, в межах якої Берлін погодиться відправити меншу кількість своїх танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості цих танків Польщею та іншими країнами.

Тим часом, за даними ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2. Крім того, в середу Німеччина може оголосити про дозвіл на реекспорт своїх танків Україні з інших європейських держав.