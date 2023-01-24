KSE: Росія завдала українській інфраструктурі збитків у $138 млрд

На грудень 2022 року прямі збитки інфраструктурі України через розв’язану Росією повномасштабну війну сягають 137,8 млрд дол, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в оновленій оцінці KSE Institute.

З листопаду сума збитків зросла на 2 млрд дол. Передусім ця сума зумовлена руйнуванням житлового фонду, закладів освіти та обʼєктів сфер культури, релігії та спорту.

Збитки від руйнувань житлового фонду оцінюються у 54 млрд дол. За грудень ця сума зросла ще на 1,5 млрд дол. За понад десять місяців війни загалом пошкоджено або зруйновано 149 тисяч житлових будинків, найбільше – приватних будинків, 131 тисячі.

Найбільш постраждалими від війни сферами залишаються інфраструктура, із завданими збитками на 35,6 млрд дол, промисловість та втрати підприємств — 13 млрд дол. Поступово відбувається і відновлення інфраструктури: на початок грудня із понад 150 зруйнованих або пошкоджених мостів чи мостових переходів проїзд було відновлено на 72 об’єктах, а на початок січня – 78 об’єктах.

Росія продовжує завдавати руйнувань і освітнім закладам України. Сума збитків цієї сфери зросла на 400 млн дол і становить 8,6 млрд дол. Внаслідок бойових дій вже пошкоджено або зруйновано понад 3 тисячі освітніх закладів, зокрема тисяча закладів середньої освіти, 865 — дошкільної, 505 — вищої освіти.

Ще на 100 млн дол зросли збитки, яких через війну завдано закладами сфер культури, спорту та релігії, і оцінюються у 2,2 млрд дол.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 64 великі і середні підприємства, 84 тис одиниць сільгосптехніки, 31 інтернат, 44 соціальні центри, майже 3 тис магазинів, 593 аптеки, майже 195 тис приватних легкових авто, 14 тис комунального транспорту, 330 лікарень, 595 адмінбудівель державного та місцевого управління.