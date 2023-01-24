Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником глави Офісу президента
Президент Володимир Зеленський у вівторок, 24 січня, підписав указ про призначення Олексія Кулеби заступником глави Офісу президента. Документ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Новое время.
Іншим указом Зеленський звільнив Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
Президент також підписав укази про звільнення голів Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, Сумської - Дмитра Живицького, Запорізької - Олександра Старуха, Дніпропетровської - Валентина Резніченка.
За даними LIGA.net, Олексій Кулеба відповідатиме на Банковій за регіональну політику. Раніше цим напрямком займався Кирило Тимошенко, який написав заяву про відставку. Тимошенко обіймав посаду майже чотири роки — з травня 2019-го.
Кабінет міністрів 24 січня відправив у відставку п'ятьох голів ОВА, це:
- Валентин Резніченко — Дніпропетровська ОВА;
- Олександр Старух — Запорізька ОВА;
- Олексій Кулеба — Київська ОВА;
- Дмитро Живицький — Сумська ОВА;
- Ярослав Янушевич — Херсонська ОВА.
З посад заступників міністрів звільнені:
- В'ячеслав Шаповалов — заступник міністра оборони України;
- Іван Лукеря — заступник міністра розвитку громад і територій України;
- В'ячеслав Негода — заступник міністра розвитку громад і територій України;
- Віталій Музиченко — заступник міністра соціальної політики України.
Василь Лозинський, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, 22 січня був звільнений з Кабміну після того, як його затримали під час отримання хабаря в розмірі $400 тисяч. Вищий антикорупційний суд відправив його під домашній арешт.
Також звільнено заступника генпрокурора Олексія Симоненка, який, за даними Української правди, під час воєнного стану їздив у відпустку за кордон попри пряму заборону президента Володимира Зеленського.