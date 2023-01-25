Міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин перекрили на кілька днів: схема об'їзду

На Рівненщині з 24 по 28 січня тимчасово перекрили ділянку міжнародної траси Київ-Ковель-Ягодин, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Під час комендантської години, з півночі до 5 ранку буде перекрито рух мостом через річку Случ поблизу міста Сарни (302 кілометр автодороги М-07 Київ — Ягодин)" , - йдеться у повідомленні.

Об'їзд тимчасово перекритого мосту здійснюється через автодороги Н-25, Т-18-11 та Т-18-11 через населені пункти Березне, Міхалін та Віри.