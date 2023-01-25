Людство незабаром почне добувати корисні копалини з астероїдів

Стартап AstroForge планує запустити перші дві місії з метою видобування рідкісних металів у космосі вже 2023 року. Перший запуск, запланований на квітень, дозволить протестувати технологію AstroForge із очищення платини на орбіті Землі зі зразка астероїда. А у жовтні компанія планує розвідати астероїд для видобутку корисних копалин у далекому космосі, повідомляє 3Dnews.

У травні минулого року компанія AstroForge з Хантінгтон-Біч, Каліфорнія, привернула увагу широкого загалу, коли оголосила про залучення 13 мільйонів доларів початкового фінансування за сприяння Initialized Capital. Ці кошти були спрямовані на розробку технологій переробки астероїдів. Цього року заплановано два випробувальні польоти. Вони є частиною плану AstroForge з видобутку та очищення металів платинової групи з астероїдів з метою зниження вартості їх отримання. Іншим завданням є скорочення викидів вуглекислого газу, пов'язаних із розробкою рідкісноземельних елементів на нашій власній планеті.

«Ми займаємось переробкою на місці, переробляємо безпосередньо сам астероїд. Ми не відправляємо руду на Землю для переробки», - сказав виконавчий директор AstroForge Метью Гіаліч (Matthew Gialich), який раніше працював у Virgin Orbit Holdings та Bird Global.

Перший запуск AstroForge у квітні відправить на низьку навколоземну орбіту невеликий супутник, який стане одним із багатьох корисних навантажень місії SpaceX Transporter. Завданням цього супутника буде довести саму можливість видобутку та переробки руди – для цього у нього на борту буде тестовий зразок руди, схожий своїми характеристиками на астероїд.

У жовтні компанія планує запустити свій другий корабель з метою розвідки раніше відкритого навколоземного астероїда для майбутньої місії з видобутку корисних копалин. Цей супутник буде доставлений у космос ракетою SpaceX разом із місячним посадковим модулем від іншого космічного стартапу, Intuitive Machines. До речі, планується, що цей політ стане вже другою місією Intuitive Machines на Місяць, перший апарат, що спускається, повинен бути запущений у лютому-березні цього року.

AstroForge заявила, що планує надіслати свій апарат на місячну орбіту. Звідти 100-кілограмовий космічний корабель попрямує до астероїда. AstroForge не назвала точну мету і, ймовірно, не назве, доки розробка астероїда не буде завершена.

Компанія стверджує, що жовтнева місія стане першим комерційним польотом у далекий космос за межі гравітаційної криниці Землі, за одним винятком. «Єдиним іншим прикладом тут є Tesla Ілона, — жартує Гіаліч, маючи на увазі автомобіль, запущений у далекий космос у 2018 році під час випробувань. — Але це важко назвати місією, тому що він просто запустив її до космосу, а потім забув про це».

Поява AstroForge у космічній галузі сталася через кілька років після невдалої спроби видобутку корисних копалин на астероїдах. Дві великі компанії, Planetary Resources і Deep Space Industries, утворилися приблизно десять років тому для видобутку корисних копалин на астероїдах. Експедиції в космос так і не були відправлені, а компанії в кінцевому рахунку зазнали фінансового краху.

Гіаліч заявив, що AstroForge зробила уроки з невдач двох компаній: «Я думаю, що найбільшою відмінністю тут є те, що ми досягли великого прогресу за останні 10–15 років з тих пір, як ці дві компанії справді існували, переважно щодо запуску. Наприклад, тепер я можу купити подорож на Місяць».

AstroForge планує багато інфраструктурних завдань передати підрядникам. Сам космічний апарат будує компанія OrbAstro, а за запуски відповідає SpaceX. AstroForge зосереджена на розробці технології очищення руди у космосі та визначенні траєкторій польотів. Компанія сподівається знизити вартість видобутку металів платинової групи з 30 доларів за грам до півтора доларів. Компанія виходить із дослідження, проведеного у співпраці зі Школою гірничої справи Колорадо, яке показало, що концентрація платинових металів в астероїдах набагато вища, ніж у будь-яких земних рудах.

При успіху перших двох польотів AstroForge планує запустити третю експедицію, щоб приземлитися на розвіданий астероїд. Четверта місія спробує витягти і очистити здобуту руду, та був повернутися на Землю.

Компанія має тернистий шлях до зірок. Поки що найбільша кількість матеріалу, коли-небудь зібрана з астероїда, склала 250 грамів. Зараз цей цінний вантаж ще тільки наближається до Землі у рамках місії NASA OSIRIS-REx.