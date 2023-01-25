У Китаї запущено найшвидший у світі пасажирський поїзд

Найбільший у світі виробник залізничного транспорту – китайська корпорація CRRC – представив свій перший пасажирський поїзд на водневому паливі. Чотирьохвагонний склад виявився найшвидшим у світі у своєму роді. Він може розвивати швидкість до 160 км/год, що у 20 км/год випереджає німецький аналог компанії Alstom, повідомляє 3Dnews.

Німці почали працювати над водневими поїздами набагато раніше за китайців, тому минулого року в Німеччині в експлуатації було вже 14 чотиривагонних поїздів Coradia iLint на водневому паливі. Розробка виявилася вдалою та інші країни ЄС вже розмістили замовлення на десятки таких складів. По всьому маршруту руху поїзд на водневому паливі виділяє у процесі роботи силової установки лише чисту воду.

У той самий час слід розуміти, що у розвитку водневого транспорту у країні головну роль грає інфраструктура. Щодо цього Китай випередив усіх на планеті. За даними аналітиків Information Trends, у світі сьогодні трохи більше 1000 водневих заправних станцій і третина з них розгорнута в Китаї. Зі збереженням подібних темпів Китай обіцяє стати лідером у розгортанні транспортних маршрутів з використанням водню як паливо.

У чому китайська технологія поступається німецькою - це в запасі ходу. Потяг компанії Alstom здатний на одній заправці подолати до 1000 км, а поїзд CRRC – лише до 600 км. При цьому склад CRRC має низку інших переваг: він підтримує зв'язок 5G, здатний рухатися автопілотом, самостійно повертатися в депо, прокидатися, стартувати і робити зупинки.