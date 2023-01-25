Android 14 буде повністю блокувати встановлення застарілих програм

Багато років магазин програм Google Play вимагав від розробників регулярно оновлювати програми, додаючи новітні функції та заходи безпеки Android, повідомляє 3Dnews.

Але вже завантажені раніше старі програми продовжували працювати, так само як нова версія не потрібна для установки ПЗ через файл APK. Тепер для роботи в Android 14 додатку буде необхідна, як мінімум, підтримка API Android 8-ї версії - безліч старих програм працювати перестануть.

До цього моменту мінімальні вимоги до рівня API застосовувалися лише до програм, які вперше завантажуються з Google Play. При цьому користувачі мали можливість обійти обмеження та встановити будь-яку стару програму, завантаживши APK-файл вручну. Так само, якщо додаток для Android не оновлювався з моменту зміни рекомендацій, магазин додатків Google надавав його тим, хто вже встановлював його раніше.

Згідно з нещодавно опублікованою зміною коду, Android 14 посилює вимоги до API, повністю блокуючи встановлення застарілих програм. Ця зміна заблокує завантаження в тому числі і певних APK-файлів користувачами, а також заборонить встановлювати застарілі програми через магазин програм.

Спочатку пристрої Android 14 блокуватимуть лише програми, призначені для особливо старих версій Android. Однак згодом планується підвищити поріг до Android 6.0 (Marshmallow), при цьому Google розроблений механізм для поступового підвищення вимог. Проте, швидше за все, кожен виробник пристроїв самостійно вибиратиме поріг для застарілих додатків. Зауважимо, що для влучення в Play Маркет тепер додатку необхідно мати API Android 12.

При обмеженні мінімальної встановлюваної версії SDK буде блокуватися установка програм, що використовують нижчу цільову версію SDK. Це допоможе підвищити безпеку та конфіденційність, оскільки шкідливе програмне забезпечення може намагатися використовувати старі версії SDK, щоб обійти вимоги нового API.

Блокуючи застарілі програми, Google має намір стримати поширення шкідливих програм на Android. Розробники відзначають, що багато шкідливих програм навмисно націлені на більш старі версії Android, щоб обходити певні засоби захисту, що застосовуються тільки до нових програм. Тим не менш, можливість встановити застарілий додаток все одно буде доступна через командний рядок. Враховуючи необхідні для цього дії, вкрай малоймовірно, що хтось зробить це помилково і ненавмисно встановить шкідливе програмне забезпечення.