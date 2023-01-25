Генштаб: Сили оборони вже ліквідували понад 123 тисячі окупантів
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 123 080 військових, 290 літаків, 3 161 танк, 2 154 артилерійські системи та 6 307 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,
- танків - 3161 (+9) од.
- бойових броньованих машин – 6 307 (+23) од.,
- артилерійських систем – 2 154 (+6) од.,
- РСЗВ – 450 (+2) од.,
- засобів ППО – 220 (+0) од.,
- літаків – 290 (+1) од.,
- вертольотів – 281 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 902 (+5) од.,
- крилатих ракет - 749 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 967 (+23) од.,
- спеціальної техніки – 194 (+0) од.
Дані уточнюються.