Генштаб: Сили оборони вже ліквідували понад 123 тисячі окупантів

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 123 080 військових, 290 літаків, 3 161 танк, 2 154 артилерійські системи та 6 307 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,

танків - 3161 (+9) од.

бойових броньованих машин – 6 307 (+23) од.,

артилерійських систем – 2 154 (+6) од.,

РСЗВ – 450 (+2) од.,

засобів ППО – 220 (+0) од.,

літаків – 290 (+1) од.,

вертольотів – 281 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 902 (+5) од.,

крилатих ракет - 749 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 967 (+23) од.,

спеціальної техніки – 194 (+0) од.

Дані уточнюються.