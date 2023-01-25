Німеччина схвалила постачання Україні танків Leopard (Оновлено)

Німеччина поставить Україні 14 основних бойових танків Leopard 2 A6. Танки німецького виробництва будуть зі складів Бундесверу. Також уряд Німеччини надав дозвіл іншим державам на постачання в Україну своїх танків Leopard. Про це повідомляє агентство Bloomberg﻿ з посиланням на заяву канцлера Олафа Шольца.

Навчання розпочнеться найближчим часом у Німеччині з пакетом постачання, включаючи логістику, боєприпаси та технічне обслуговування.

"Це рішення відповідає нашій відомій лінії підтримки України в міру наших можливостей" , - йдеться в заяві Шольца.

Також видання стверджує, що адміністрація Байдена вже сьогодні запропонує Україні свої основні танки Abrams, незважаючи на складність цієї бронетехніки в експлуатації.

Неофіційно повідомлялося, що на останній зустрічі формату "Рамштайн" 12 країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2 за умови, що уряд Німеччини погодиться на реекспорт.