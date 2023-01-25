Україна отримає 10 тисяч терміналів Starlink від Німеччини

Німеччина передасть 10 000 терміналів Starlink Україні вже наступного місяця. Про це повідомив у Telegram Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Записуємо інтерв'ю з німецькими журналістами видання Die Zeit в укритті. Говоримо про технологічний фронт війни.

Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч Старлінків, які ми отримаємо наступного місяця.

Впевнений, скоро отримаємо і Леопарди" , - написав він.

Раніше Україна отримала від Польщі партію із восьми тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink, які будуть використані для забезпечення зв'язку у "Пунктах незламності".