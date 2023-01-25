Spiegel: Європейська "танкова коаліція" передасть близько 80 Leopard 2

На даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин. Про це із посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, повідомляє Європейська правда.

Вже офіційно відомо, що Німеччина на першому етапі надасть роту із 14 танків Leopard 2A6 зі складів Бундесверу. Очевидно, ці танки мають увійти до складу того ж батальйону, частиною якого мають стати "Леопарди" з Фінляндії, Іспанії та Нідерландів – усі вони також модифікації 2A6.

Другий батальйон нібито мають формувати "Леопарди" з Польщі та Норвегії, які мають Leopard 2A4.

Зазначимо, ні Фінляндія, ні Іспанія, ні Норвегія поки що офіційно не підтверджували, що готові допомогти саме передачею танків.

Раніше неофіційно повідомлялося, що на останній зустрічі формату "Рамштайн" надати Україні танки, за умови, що Німеччина погодиться, погодилися 12 країн.

За інформацією SPIEGEL, увечері 25 січня президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Великобританії Ріші Сунак планують спільну телефонну розмову, щоб скоординувати подальші кроки танками.