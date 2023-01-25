Іспанія та Португалія також готові надати Україні танки

Іспанія готова приєднатися до коаліції союзників, які організують надання Україні танків Leopard 2 після того, як Берлін ухвалив рішення – оскільки прем'єр Педро Санчес у питанні танків готовий був діяти лише у коаліції. Про це із посиланням на свої джерела повідомляє El Pais, повідомляє Українська правда.

Журналісти дізналися, що Міноборони та МЗС Іспанії обмірковують, яким може бути їхній внесок – у формі танків чи фінансового сприяння тому, щоб Україна отримала танки від іншої країни.

Іспанія – одна з європейських країн, які мають найбільше Leopard 2 – всього 347, але різних модифікацій. З них 239 машин – Leopard 2E, модифікація, яку розробили для Іспанії, відома також як 2A6E; ще більше сотні - Leopard 2A4, викуплені у Німеччини 1995 року. Приблизно половина всіх цих танків стоять на консервації у частково розібраному вигляді.

Португалія також готується відправити в Україну чотири танки Leopard 2 німецького виробництва. Про це пише португальське видання Correio da Manha з посиланням на близьке до уряду джерело.

Рішення буде ухвалено після того, як Німеччина нарешті піддалася тиску з боку союзників та дала зелене світло на відправлення цих танків.

Слід зазначити, що Португалія має 37 таких бронемашин, 12 з яких повністю готові до експлуатації.