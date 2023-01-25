Шольц пояснив, чому зволікав з рішенням щодо танків для України

Німеччина не хотіла діяти самотужки у питанні передачі танків Україні. Тому Берлін чекав сигналів та створення коаліції разом з партнерами, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Sky News.

Шольц після оголошення рішення надати Україні танки виступив у парламенті Німеччини.

"Було б дуже серйозною помилкою ухвалити одностороннє рішення, важливо працювати разом з іншими... Важливо витратити час, щоб досягти координації" , - пояснив він.

При цьому канцлер запевнив, що його країна підтримуватиме Україну зброєю "якнайдовше", але додав, що важливо уникнути ескалації.

"У нас війна в Європі, недалеко звідси. Одне має бути зрозумілим: ми робитимемо все необхідне і можливе для підтримки України, але водночас ми хочемо переконатися, що не буде ескалації війни між Росією та НАТО" , - наголосив він.

Шольц заявив, що йому "довелося порвати з тим, що Німеччина робила протягом десятиліть", натякаючи на те, що німецькі танки вперше боротимуться на полі бою в Європі з часів Другої світової війни.

Звернення до німців

Олаф Шольц у парламенті також заспокоїв громадян Німеччини, які переймаються щодо можливої ескалації.

"Будь ласка, довіртеся нам, довіртеся уряду, ми продовжимо роботу на міжнародному рівні. Ми зробили підтримку можливою без збільшення ризиків у неправильному напрямку" , - сказав канцлер.

Нагадаємо, Німеччина виділила Україні 14 танків Leopard 2, а також дала "зелене світло" партнерам на експорт танків.

Загалом Німеччина хоче зібрати для України два батальйони (80 танків) та розпочати навчання українських військових незабаром.