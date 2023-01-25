Голова Міноборони: Бельгія передасть Україні протитанкову зброю та ППО

Голова Міноборони Бельгії Людивін Дедондер повідомила, що її країна готує новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме системи ППО, протитанкову зброю та боєприпаси, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє ресурс RTL.

"Цієї п'ятниці на засіданні уряду я збираюся запропонувати нову допомогу саме для задоволення нагальних потреб українців щодо ППО та протитанкової зброї, а також щодо боєприпасів" , — заявила міністр.

Вона додала, що пакет допомоги не включатиме німецьких танків Leopard 2, оскільки в Бельгії їх немає. Десять років тому країна вирішила продати їх через завершення експлуатації, повідомила міністр.

У листопаді Бельгія повідомляла, що передасть Україні дистанційно керовані підводні апарати R7 виробництва компанії ECA Robotics Belgium.