Путін повідав російським студентам маючню про "українські заградзагони"

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі зі студентами розповів, що у ЗСУ нібито ведуть діяльність "загороджувальні загони", які розстрілюють бійців, що відступають, повідомляє Ділова столиця.

Вірусне відео з Путіним, що хихикає, поширюється в Мережі.

"Противник не зважає ні на що, заградзагони створили і в спину своїм стріляють" , — сказав Путін,

Глава Кремля, який вийшов із КДБ, очевидно, згадує практики радянських "чекістів" часів Другої світової війни.

"Путін, хихикаючи, переказує маячню про загороджувальні загони українських націоналістів, які розстрілюють своїх у спину і не дають їм відступати. Чого тільки не придумаєш, щоб хоч якось виправдати провали на фронті" , — прокоментували його слова в Мережі.

Нагадаємо, на цій же зустрічі глава Кремля назвав метою так званої "спеціальної військової операції", як називають у РФ війну проти України, "захист країни та людей" на "історичних територіях Росії".