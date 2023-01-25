Резніков анонсував реформу харчування у ЗСУ після скандалу з закупівлями

У ЗСУ хочуть запровадити гнучку систему меню, яку використовують у країнах НАТО, а також розробити веганське, халяльне, кошерне та пісне меню для захисників України, повідомляє Новое время.

Про це написав міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

Після інформації у ЗМІ про нібито завищені ціни на продукти для ЗСУ в контрактах Міноборони Резніков взяв участь у засіданнях комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і комітету з питань антикорупційної політики, показав нардепам документи та відповів на їхні запитання.

"Усі мали можливість переконатися, що яєць по 17 грн за штуку в контрактах Міноборони не існує… Я поінформував народних депутатів про угоди з постачальниками та помилки у цих документах, знайдені наприкінці грудня. Було розпочато детальну перевірку, а самі угоди не були зареєстровані в Держказначействі. Тобто юридичну процедуру щодо них зупинили" , — повідомив міністр.

Резніков також розповів про звільнення голови відповідного департаменту Міноборони Богдана Хмельницького і про те, що для уточнення окремих цін у контрактах замовили експертизу в Міністерстві юстиції. Цього тижня Міноборони хоче зареєструвати уточнені угоди в Держказначействі.

Міністр пояснив нардепам, як працює закупівля харчування Міноборони та в чому особливості системи каталогу.

"Ця система, запроваджена у 2016 році, стала певною революцією, яка дозволила покінчити у ЗСУ з радянською практикою харчування. Пам’ятаю цю радянську систему харчування ще з часів служби в армії. Радянська система передбачає наявність лише 30 видів продуктів з мінімальними якісно-кількісними характеристиками — «м’ясо», «птиця» тощо. Коли солдат повинен отримувати 1,7 кг їжі на добу, без врахування хлібу…" , — нагадав він.

За словами глави Міноборони, у системі каталогу є вибір із 409 позицій, з яких начпроди військових частин формують раціон для військовослужбовців, що передбачає 3500 калорій на добу. Це «і крок уперед, і нові ризики», бо в каталозі сім найменувань лише курятини, що означає різні ціни, додав він.

"Система в цілому працює, кількість скарг на якість харчування незначна, хіба що на відсутність деяких екзотичних фруктів. Навпаки – багато позитивних відгуків. Але це занадто велика дискреція, у якій зловмисники шукають лазівки. Ми повинні їх закрити" , - заявив Резніков.

Як Резніков пропонує змінити систему харчування у ЗСУ

Він заявив, що Міноборони вже вдалося ліквідувати монополію у сфері забезпечення харчування ЗСУ, а «диверсифікація постачальників» дозволила успішно пройти 2022 рік. Глава відомства вважає, що тепер потрібно створити правила, «покликані виключити можливість змов і зловживань між представниками бізнесу та начпродами військових частин».

"Рішення я вбачаю в тому, щоб запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. Це поширений у НАТО підхід. На засіданні антикорупційного комітету я озвучив зобов’язання запровадити меню впродовж 4-5 місяців. Це завдання ми визначили як пріоритетне і будемо намагатися вирішити його швидше" , — повідомив міністр.

Резніков також зазначив, що потрібно вивчити особливі вимоги до харчування різних видів, родів та сил ЗСУ. Також відомство планує розробити веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції, щоб захисники України мали вибір.

Він додав, що Міноборони разом із комітетами Ради шукатиме формат, який водночас збереже чутливу інформацію про ЗСУ, гарантуватиме безпеку постачальників та зробить закупівлі прозорішими.

На думку Резнікова, під час воєнного стану неприпустимо, що в публічному просторі вільно поширюють документи Міністерства оборони:

«Предмет мого звернення до СБУ — не діяльність журналістів, а дії чи бездіяльність посадових осіб. Бо сьогодні може статися витік паперів, що не несуть загрози обороні, а завтра — чогось більш небезпечного для наших людей».

Скандал із закупівлями продуктів для ЗСУ: що відомо

Засновник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов 21 січня у своєму матеріалі на ZN.ua розповів, що Міноборони України закуповує продукти для військовослужбовців у два-три рази дорожче порівняно з цінами в магазинах Києва — він порівняв окремі позиції з цінами у столичному Сільпо. Журналіст посилається на документи, отримані від «джерела у ЗСУ».

У Міноборони України заявили, що наведені в публікації дані «поширюються з ознаками навмисних маніпуляцій і вводять в оману». Міністр Олексій Резніков назвав скандал спробою підірвати довіру до керівництва відомства.

В Офісі президента анонсували перевірку. Міноборони також обіцяє внутрішню перевірку та готує матеріали в СБУ, щоб провести розслідування щодо «свідомо неправдивих відомостей, які шкодять інтересам оборони в особливий період».

Компанія-постачальник Актив компані, з якою укладено контракт Міноборони і про яку Ніколов у своєму матеріалі висловлює припущення, що вона «швидше за все, є „прокладкою“», заявила про «навмисну маніпуляцію».

В НАБУ повідомили, що разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розслідують можливі зловживання Міноборони під час купівлі продуктів для військових. Слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 млрд гривень.