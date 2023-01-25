ГУР: Компанія Baykar безкоштовно передала Україні два БПЛА "Байрактар"

Україна отримала від турецької оборонної компанії Baykar два "Байрактари", повідомляє Ділова столиця.

Про це й йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони у Telegram.

Зазначається, що Baykar передалa дрони безкоштовно для допомоги ЗСУ та народу України для захисту від російських окупантів.

"Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи" , — написали у ГУР.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Передбачається, що безпілотники Bayraktar будуть виготовлятися також і в Україні.