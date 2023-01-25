У Білому домі назвали терміни постачання танків Abrams

Постачання бойових танків М1 Abrams зі США в Україну може зайняти кілька місяців, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив у своєму Twitter журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін, посилаючись на представника Адміністрації президента США.

"За словами високопосадовців адміністрації, доставка займе кілька місяців, але незабаром розпочнеться навчання танкової та ремонтних бригад за межами України" , — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 25 січня президент США Джо Байден оголосив про постачання в Україну 31 бойового танка М1 Abrams.