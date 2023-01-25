В YASNO повідомили, які обмеження будуть завтра в Дніпрі та Києві

В YASNO повідомили, які обмеження електроенергії завтра будуть діяти в Дніпрі та Києві, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook гендиректора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

За словами Коваленка, у Києві на завтра обмеження будуть на рівні 986 МВт на день та 648 МВт на ніч. 61% потреби міста Буде забезпечено в електроенергії.

У Дніпропетровській області точних даних з приводу обмежень на завтра ще немає, проте гендиректор YASNO нагадав, що в області доволі складна ситуація зі світлом.