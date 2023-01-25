Резніков: Список бажань України включає західні винищувачі

Глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що «список бажань» України щодо постачання західної зброї включає винищувачі, повідомляє Новое время.

"Минулого року я відправив Діду Морозу картку зі списком побажань, і винищувачі теж були включені до цього списку бажань" , - сказав Резніков у коментарі CNN.

Міністр додав, що першочерговим завданням його уряду є системи протиповітряної оборони, щоб завадити Росії завдавати повітряних та ракетних ударів.

"Це є пріоритет номер один. Після цього нам потрібно отримати більше бойових машин, танків, артилерійських систем, БПЛА тощо. У нас є люди, але нам потрібна зброя" , - повідомив він.

Він нагадав слова британського прем'єр-міністра Уїнстона Черчілля:

«Дайте нам інструменти, і ми закінчимо цю роботу».

25 січня Німеччина після довгих вагань схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2 та їхній реекспорт із країн-партнерів. У той же день США оголосили про відправку на фронт 31 танка Abrams.

Напередодні голова МЗС Дмитро Кулеба говорив, що тема бойових літаків для України зрушила з мертвої точки.

До цього міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що його країна розгляне можливість передачі Україні винищувачів F-16 , якщо Київ звернеться з відповідним проханням.