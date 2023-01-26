Ситуация на фронте к утру 26 января: информация Генштаба

За прошедшие сутки российские войска нанесли 37 авиационных и 10 ракетных ударов, совершили 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью враг применил 24 ударных иранских дрона "Шахед-136"﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Понеся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия. На Купянском, Запорожском и Херсонском — обороняется" , — отметили в ведомстве.

Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Марьинка, Угледар и Павловка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении противник обстрелял районы Леоновки, Ясной Поляны и Михалькиной Слободы Черниговской области и Строительного, Волфиного и Тимофеевки Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы двадцати населенных пунктов. Среди них — Бударки, Волчанские Хутора, Липцы, Волчанск, Красное и Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении огневого влияния подверглись Синьковка, Ивановка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции украинских войск в районах населенных пунктов Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Невское Луганской области и Веригинского лесничества и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения претерпели двадцать два населенных пункта, в частности, Ивановское, Краснополовка, Спорное, Бахмут, Озаряновка, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Бердичи, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы Богоявления, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы двадцати пяти населенных пунктов, в том числе Времовка, Свободное Поле, Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов в Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села. Пострадали двадцать населенных пунктов, в том числе Берислав, Антоновка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

По данным Генштаба, на временно оккупированной территории Крыма россияне проводят подготовительные мероприятия по очередной волне мобилизации.

"Так, до 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь в военные комиссариаты. Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля" , — отметили в ведомстве.

В то же время с 1 февраля текущего года все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях будут прекращены, а все запланированные средства — перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины, добавляет Генштаб.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, уничтожены 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, 4 БпЛА типа "Орлан-10" и один — типа "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и 4 боеприпаса российских оккупантов.