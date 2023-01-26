В Україні оголошено повітряну тривогу. РФ готується до масованого ракетного удару

Вранці у четвер, 26 січня, у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу, повідомляє Новое время.

"Ворог готується завдати масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів. Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги" , - підкреслив він.

Як повідомила в ефірі телемарафону керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, РФ може здійснити масовану ракетну атаку прямо зараз.