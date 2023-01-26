Україною почали превентивно відключати світло через ракетну загрозу: список областей

У багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу. У низці областей превентивно відключають світло через високу ракетну загрозу, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла застосовуються в низці регіонів:

Київ;

Київська область;

Одеська область;

Дніпропетровська область.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, суттєво знизити споживання електроенергії закликали до Житомирської ОВА, також у регіоні попередили бути готовими до екстрених відключень електрики.

При цьому міський голова Олександрія (Кіровоградська область) попередив, що частина регіону залишилася без світла.

"У зв'язку з загрозою ракетних ударів по Кіровоградській області введено екстрене розвантаження. Відключено частину міста Кропивницького та західну частину області" , - зазначив він.

В решту області діють погодинні графіки за схемою "2 через 2".

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) зупинився комунальний електротранспорт, зокрема швидкісні трамваї.