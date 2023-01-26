Honda вирішила повністю перевести продажі електромобілів Acura в онлайн

Люксовий бренд Acura, що належить компанії Honda, почне приймати замовлення на електромобілі ZDX та ZDX Type S наприкінці цього року. Всю процедуру покупки клієнти тепер зможуть зробити онлайн, хоча дилери все ж таки залишаться учасниками процесу, повідомляє 3Dnews.

Honda реструктурує свій бізнес, розраховуючи до 2040 повністю переключитися на виробництво електромобілів. Починаючи рух у цьому напрямку, компанія оголосила, що всі її електромобілі під брендом Acura продаватимуться виключно через інтернет, починаючи з позашляховика ZDX, який дебютує наступного року. Компанія змінює керівний склад та створює новий підрозділ, який займатиметься продажами, маркетингом та комунікаціями для свого бізнесу з виробництва електромобілів.

Попередні продажі нових RDX та RDX Type S розпочнуться наприкінці цього року, а постачання клієнтам очікуються у 2024 році. Acura ZDX, розкішний позашляховик, що є розвитком концепт-кара Precision, стане першою моделлю, що продається виключно через інтернет, заявив старший віце-президент Honda Мамаду Діалло (Mamadou Diallo), який нещодавно був призначений керівником усіх продажів американського відділення Honda.

Автомобільна промисловість порівняно повільно впроваджує онлайн-продаж, для більшості покупців більш звичним способом покупки автомобіля залишаються традиційні дилерські салони. Деякі автовиробники, такі як Tesla, уникають дилерської моделі на користь прямих продажів споживачеві, зустрічаючи запеклу протидію з боку дилерів, які закріпили своє верховенство в законодавстві більшості штатів США.

Стратегія Honda в галузі електромобілів досі визначалася її партнерськими відносинами з іншими виробниками, наприклад, обидва перші електромобілі автовиробника, Acura ZDX та Honda Prologue, побудовані на електричній архітектурі General Motors Ultium.

Компанія була зненацька захоплена швидким зростанням попиту на електромобілі і тепер щосили намагається наздогнати своїх конкурентів у Європі та Північній Америці. Ставка зроблена не тільки на чисто акумуляторні електромобілі, а й на електричні мотоцикли, мопеди, скутери, електричні транспортні засоби з вертикальним зльотом та посадкою, а також на розвиток технології швидкої заміни акумуляторів.