Алгоритм дій при купівлі-продажу авто

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, яким є алгоритм дій під час купівлі-продажу автомобіля, повідомляє ЛігаБізнес.

Він передбачає два наступні кроки:

Крок 1. Звернення до Експертної служби МВС на дослідження транспортного засобу. Це можна зробити самому чи з покупцем. Висновок про автомобіль, який надає Експертна служба МВС, діє 10 днів.

Крок 2. Звернення до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Адміністратор проводить перереєстрацію протягом 30 хв.

У продавця мають бути такі документи: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; паспорт; довідка платника податків; виведення експертної служби МВС про транспортний засіб.

Покупець має надати паспорт та довідку платника податків.

Договір купівлі-продажу оформляється безпосередньо у Сервісному центрі МВС.

Після перереєстрації транспортного засобу новий власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію авто та номерних знаків вже на своє ім'я.