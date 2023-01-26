Розвідка Британії: боєздатність підготовлених РФ у Білорусі сил обмежена

За даними британської розвідки, РФ завершила в Білорусі підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії (ГМСД) зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яка зазнала значних на початку війни.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.

Навчання ГСМД проводилися з осені 2022 року.

"Більшість особового складу 2-ї ГМСД зараз повернулася до Росії, після чого майже напевно буде знову задіяна в операціях в Україні" , - йдеться в огляді.

За оцінками британської розвідки, зараз вона складається переважно з мобілізованого особового складу, який експлуатує стару техніку, взяту зі складів.

"Її боєздатність, ймовірно, буде обмеженою, незважаючи на кількатижневу підготовку" , - йдеться в огляді.