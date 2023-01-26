Генштаб: РФ за добу втратила майже 780 солдатів, 2 літаки та вертоліт
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила близько 123 тисяч 860 солдатів, 292 літаки, 282 вертольоти та 3 175 танків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано,
- танків - 3175 (+14) од.
- бойових броньованих машин – 6 334 (+27) од.,
- артилерійських систем – 2 169 (+15) од.,
- РСЗВ – 452 (+2) од.,
- засобів ППО – 220 (+0) од.,
- літаків – 292 (+2) од.,
- вертольотів – 282 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6) од.,
- крилатих ракет - 749 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од.,
- спеціальної техніки – 195 (+1) од.
Дані уточнюються