Генштаб: РФ за добу втратила майже 780 солдатів, 2 літаки та вертоліт

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила близько 123 тисяч 860 солдатів, 292 літаки, 282 вертольоти та 3 175 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано,

танків - 3175 (+14) од.

бойових броньованих машин – 6 334 (+27) од.,

артилерійських систем – 2 169 (+15) од.,

РСЗВ – 452 (+2) од.,

засобів ППО – 220 (+0) од.,

літаків – 292 (+2) од.,

вертольотів – 282 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6) од.,

крилатих ракет - 749 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од.,

спеціальної техніки – 195 (+1) од.

Дані уточнюються