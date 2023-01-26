Генштаб: РФ за добу втратила майже 780 солдатів, 2 літаки та вертоліт

Генштаб: РФ за добу втратила майже 780 солдатів, 2 літаки та вертоліт
Фото: Facebook

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила близько 123 тисяч 860 солдатів, 292 літаки, 282 вертольоти та 3 175 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано,
  • танків - 3175 (+14) од.
  • бойових броньованих машин – 6 334 (+27) од.,
  • артилерійських систем – 2 169 (+15) од.,
  • РСЗВ – 452 (+2) од.,
  • засобів ППО – 220 (+0) од.,
  • літаків – 292 (+2) од.,
  • вертольотів – 282 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6) од.,
  • крилатих ракет - 749 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од.,
  • спеціальної техніки – 195 (+1) од.

Дані уточнюються

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