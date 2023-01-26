ЗСУ: Українські захисники збили за ніч 24 "Шахеда"

Цієї ночі Сили оборони України збили 24 дрони-камікадзе "Шахед". Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч проти 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Пуски ударних БпЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними, противник застосував 24 "Шахеди". Усі 24 – знищені зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України" , - заявили у командуванні ЗС ЗСУ.

Повідомляється, що переважна кількість дронів-камікадзе була знищена у центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

Доповнено о 07:15. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про збиття над Києвом близько 15 "Шахедів".