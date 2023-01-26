ЗСУ: Українські захисники збили за ніч 24 "Шахеда"
Цієї ночі Сили оборони України збили 24 дрони-камікадзе "Шахед". Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч проти 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Пуски ударних БпЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря.
За попередніми даними, противник застосував 24 "Шахеди". Усі 24 – знищені зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України", - заявили у командуванні ЗС ЗСУ.
Повідомляється, що переважна кількість дронів-камікадзе була знищена у центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".
Доповнено о 07:15. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про збиття над Києвом близько 15 "Шахедів".
"Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. У повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БпЛА. Попередньо, без жертв та попадань в об'єкти інфраструктури", - повідомив голова КДВА Сергій Попко.