Медведчук створює новий політичний рух проти Зеленського

Проросійський політик і кум Володимира Путіна Віктор Медведчук в інтерв'ю російським ЗМІ заявив про плани створити новий політичний рух для того, щоб начебто об'єднати "опонентів" Володимира Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Коли ми об'єднаємо людей, дізнаємося їхню позицію, а я чомусь упевнений, що ця позиція проти влади, проти Зеленського, то це вже буде зовсім інше" , - повідомив політик.

Медведук виношує плани, щоб цей рух "розвінчав" те, що Україна "монолітна у своїх поглядах і у своїй нібито підтримці Зеленського". За його словами, новостворений рух повинен "консолідувати всі конструктивні суспільно-політичні сили".

Віктор Медведчук – нардеп від "ОПЗЖ", який після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині намагався покинути країну, але його затримали українські правоохоронці.

У 2020 році Медведчук через соратника Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ. Політика вдалося обміняти на 200 українських полонених.