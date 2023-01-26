Зеленський про Путіна: він для мене ніхто, переговори з ним не цікаві
Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не цікаві переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому він наголосив, що Москва нібито просить миру, але атакує Україну ракетами. Про це, з посиланням на Зеленського в інтерв'ю Sky News, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Зеленський на запитання про те, чи допоможе зустріч з Путіним закінчити війну, сказав, що йому не цікаві переговори з главою Кремля.
"Мені це не цікаво. Нецікаво зустрічатися, нецікаво говорити... Я справді не розумію, хто ухвалює рішення в Росії", - заявив президент.
При цьому він наголосив, що Україна не хоче воювати на території Росії, оскільки люди є пріоритетом.
"Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. От і все", - додав глава держави.
На запитання, чи не запізно для переговорів, Зеленський сказав: "Після повномасштабного вторгнення для мене Путіна ніхто".