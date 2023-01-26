Росія запустила по Україні понад 30 ракет, 15 – у напрямку Києва (Оновлено)

За словами прес-секретаря Повітряних сил Юрія Ігната, вранці 26 січня в Україні працює протиповітряна оборона через ракетну атаку росіян, всього, за даними Повітряних сил, окупанти запустили по Україні понад 30 ракет.

"Близько шести Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли та зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже почали з'являтися у різних областях. Працює протиповітряна оборона. Так, були вибухи у кількох областях, зокрема, у Вінницькій області. Зрозуміло, що потрібно залишатися у укриттях" , - повідомив Грат.

"Ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки чудовій роботі ППО всі повітряні цілі були збиті! Однак небезпека повітряних ударів не минула. Перебуваєте в укриттях до закінчення тривоги" , - заявив начальник КГВА Сергій Попко.

За словами Ігната, ворог наразі зосередився на центральній частині України, але все може змінитися.

Також він нагадав, що у Чорному морі стоять ворожі носії крилатих ракет "Калібр", тому не варто виключати ще більш масованої атаки окупантів.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що "йде повітряний бій" (так називають роботу ППО – ред.) та що повітряні сили контролюють повітряний простір над Вінницькою областю.

Оновлено: О 10:05 у Києві пролунав вибух. За попередніми даними, працює ППО.