Польща поставила Україні "певну кількість" МіГ-29 у вигляді запчастин - ЗМІ
Польща навесні минулого року на тлі суперечок про поставку винищувачів все ж поставила Україні кілька МіГ-29 у вигляді запчастин. Про це повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на джерела в польському уряді, повідомляє Європейська правда.
"Навесні минулого року Польща передала українцям "певну кількість" МіГ 29 на запчастини - після великих суперечок про те, чи передавати літаки і як саме", - повідомляє видання.
Зазначається, що літаки передавали "комбінованим методом".
"Зрештою, фюзеляж або крила - це теж запчастини", - коментують джерела у польському уряді.
Зазначимо, що після чуток у березні про те, що Польща може у співпраці з США передати Україні свої МіГ-29, знайомі українським пілотам, ці плани не реалізувалися, нібито через позицію Білого дому.