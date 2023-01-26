Польща поставила Україні "певну кількість" МіГ-29 у вигляді запчастин - ЗМІ

Польща навесні минулого року на тлі суперечок про поставку винищувачів все ж поставила Україні кілька МіГ-29 у вигляді запчастин.﻿ Про це повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на джерела в польському уряді, повідомляє Європейська правда.

"Навесні минулого року Польща передала українцям "певну кількість" МіГ 29 на запчастини - після великих суперечок про те, чи передавати літаки і як саме" , - повідомляє видання.

Зазначається, що літаки передавали "комбінованим методом".

"Зрештою, фюзеляж або крила - це теж запчастини" , - коментують джерела у польському уряді.

Зазначимо, що після чуток у березні про те, що Польща може у співпраці з США передати Україні свої МіГ-29, знайомі українським пілотам, ці плани не реалізувалися, нібито через позицію Білого дому.