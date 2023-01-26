ГУР: Чому нам потрібні ракети більшої дальності

Представник головного управління розвідки Вадим Скибицький в інтерв'ю CNN заявив, що Україні необхідні ракети більшої дальності до того, як Росія перекине підкріплення.

За словами представника військової розвідки, окупанти почали перекидати військові вантажі всією територією РФ, зокрема через Кримський півострів у південні області.

Зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати ударів по них, Україні потрібна артилерія більшої дальності.

Дальнобійна артилерія також потрібна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ до того, як Росія перекине підкріплення.