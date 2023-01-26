ЗСУ: ППО знищила 47 ракет росіян, ворог здійснив 55 пусків

За даними командування Повітряних сил, під час масованого ракетного удару по Україні 26 січня Росія здійснила 55 пусків різних ракет, 47 ракет було збито.

Відомство повідомляє, що окупанти застосували високоточні ракети повітряного та морського базування:

- Х-47 "Кинжал" - з двох літаків МіГ-31К (з території Росії - ред.)

- крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 - із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря;

- крилаті ракети морського базування "Калібр" - з кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.

Загалом противник здійснив 55 пусків ракет різного базування (до 2 Х-47 "Кинжал", до 40 КР "Х-101/Х-555", до 9 КР "Калібр", 4 КАР Х-59).

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони було знищено 47 крилатих та керованих авіаційних ракет (46 крилатих та 1 аваційна - ред). Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своєї мети.

"До протиповітряного бою залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи Повітряних сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України" , - заявили у Повітряних силах.

"Мета росіян залишається незмінною - психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.