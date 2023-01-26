НБУ очікувано залишив облікову ставку на рівні 25%

Національний банк України на засіданні у четвер, 26 січня, не змінив облікової ставки – вона залишилася на рівні 25%. Про це стало відомо з брифінгу﻿ голови НБУ Андрія Пишного.

Також правління НБУ вирішило продовжити підвищення нормативів формування банками обов'язкових резервів.

За словами голови Нацбанку, такі кроки сприятимуть подальшому зростанню привабливості гривневих активів, підтримці курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції.

Щодо інфляції, то за останні місяці вона стабілізувалася, але залишається на високому рівні.

За підсумками 2022 року споживчі ціни зросли на 26,6%, водночас за останні три місяці показник інфляції у річному вимірі майже не змінювався.

Стабілізації інфляційного тиску сприяли деокупація територій, розширення пропозиції продуктів харчування та слабкіший споживчий попит в умовах енергетичного терору Росії. Стримували інфляцію та незмінні тарифи на житлово-комунальні послуги, фіксований курс гривні та налагодження логістики", – зазначив Пишний.

А такі заходи регулятора, як запровадження депозитних інструментів для хеджування валютного ризику, а також обмежений розмір монетизації бюджету, сприяли стабілізації ситуації на готівковому валютному ринку наприкінці 2022 року.