Найскладніша ситуація зі світлом у трьох областях – Галущенко
Внаслідок ракетної атаки РФ є потрапляння в об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення: найскладніша ситуація зараз у Київській, Одеській та Вінницькій областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Сьогодні ворог знову обстріляв об'єкти енергетики, намагаючись викликати системний збій в енергосистемі України.
Завдяки чудовій роботі ППО збита велика кількість ракет. На жаль, є влучення по об'єктах енергетичної інфраструктури. Введено аварійні відключення. Найскладніша ситуація зараз у Київській, Одеській та Вінницькій областях", - написав міністр.
За його словами, енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання.