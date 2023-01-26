Найскладніша ситуація зі світлом у трьох областях – Галущенко

Внаслідок ракетної атаки РФ є потрапляння в об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення: найскладніша ситуація зараз у Київській, Одеській та Вінницькій областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Сьогодні ворог знову обстріляв об'єкти енергетики, намагаючись викликати системний збій в енергосистемі України.

Завдяки чудовій роботі ППО збита велика кількість ракет. На жаль, є влучення по об'єктах енергетичної інфраструктури. Введено аварійні відключення. Найскладніша ситуація зараз у Київській, Одеській та Вінницькій областях" , - написав міністр.

За його словами, енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання.