У Сербії допустили запровадження санкцій проти Росії та назвали умову

Влада Сербії може ввести санкції проти Росії на тлі війни в Україні, якщо такий крок відповідатиме її інтересам, повідомляє РБК-Україна.

Про це в інтерв'ю Euractiv заявив голова МЗС Сербії Івіця Дачич.

"Ми засуджуємо порушення територіальної цілісності України і відповідним чином голосували в міжнародних інстанціях. Інше питання, чи ми будемо вводити санкції проти Росії. Це не питання часу чи термінів, це питання, яке стосується наших політичних та економічних інтересів" , - зазначив міністр.

Дачич додав, що його країна не вводила санкцій проти країни-агресора з початку окупації Криму і до сьогодні, оскільки Белград "вважав, що це не буде в його інтересах".

"Якщо щось зміниться на шкоду інтересам Сербії, то наше рішення буде відповідним чином скориговано, тому що в кожний момент ми оцінюватимемо, що є найкращим рішенням для нашої економіки, для нашого становища у світі та для громадян Сербії" , - наголосив голова МЗС.

При цьому в Euractiv зазначають, що запровадження санкцій проти Росії є однією з ключових вимог Євросоюзу до Сербії для просування у переговорах щодо членства.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Александар Вучич заявляв, що його країна вже не так сильно хоче стати частиною ЄС, як раніше.