Нардеп: ПАРЄ підтримала створення трибуналу для Путіна та Лукашенка

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала рішення щодо створення спецтрибуналу та притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ та Білорусі за злочини проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні члена української делегації в ПАРЄ та нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

"Тільки що одноголосно була підтримана резолюція, яка закликає негайно створювати міжнародний трибунал над військово-політичним керівництвом Росії та Білорусі. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага" , — написав Гончаренко.

Нагадаємо, Європейський парламент 19 січня більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності всіх, хто винний у злочині агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції Європарламенту про створення спеціального трибуналу.