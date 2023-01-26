Нардеп: ПАРЄ підтримала створення трибуналу для Путіна та Лукашенка
Парламентська асамблея Ради Європи підтримала рішення щодо створення спецтрибуналу та притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ та Білорусі за злочини проти України, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні члена української делегації в ПАРЄ та нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.
"Тільки що одноголосно була підтримана резолюція, яка закликає негайно створювати міжнародний трибунал над військово-політичним керівництвом Росії та Білорусі. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага", — написав Гончаренко.
Нагадаємо, Європейський парламент 19 січня більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності всіх, хто винний у злочині агресії проти України.
Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції Європарламенту про створення спеціального трибуналу.