ДСНС: Через масований ракетний обстріл росіян загинули 11 людей

Через масований обстріл України росіянами 26 січня загинули щонайменше 11 людей, стільки ж отримали поранення, повідомляє Ділова столиця.

Про це пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив у ефірі телемарафону.

"Сьогодні в результаті терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Постраждали 11 людей і загинули також 11 осіб. Це інформація станом на 15:00" , — зазначив він.

Як повiдомлялось, війська РФ вранці 26 січня вдарили ракетами по кількох регіонах України.