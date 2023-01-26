"Слуга народу" виключила нардепа Тищенка з партії після скандалу

Народного депутата Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу" після того, як він виїхав у Таїланд нібито для зустрічі з "представниками української громади", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія та голова партії Олена Шуляк.

"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії" , - написала Шуляк.

Речниця партії Юлія Палійчук повідомила, що Тищенка також звільнили з посади заступника голови фракції "Слуга Народу".

"Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни" , - написав Арахамія.

Зазначимо, що навіть після виключення з партії Тищенко залишиться народним депутатом. Скласти мандат він може за особистим бажанням.

Нагадаємо, посольство України в Таїланді повідомило, що 27 січня у бангкокському готелі Novotel відбудеться зустріч з Тищенком нібито для "обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд".

При цьому 23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає обмеження на виїзд за кордон для низки чиновників, зокрема, депутатів та міністрів.